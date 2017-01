AFIRMO: NÉSTOR Y CRISTINA ?HAN TRANSFORMADO LA REALIDAD DE LA POLÍTICA ARGENTINA?: Para el diputado nacional Gernasoni FpV-PJ, este gobierno tiene rumbo incierto

El diputado nacional por Entre Ríos del FpV-PJ, Lautaro Gervasoni, formuló declaraciones muy duras contra el actual gobierno, entre otras cuestiones afirmó que “lo noto con un rumbo totalmente incierto, entre lo que dijo que iba a hacer y lo que realmente está haciendo”. Habló de la corrupción de sus funcionarios a solo un año de gestión y de las permanentes mentiras que se escuchan a diario. Asimismo y en relación a lo que ocurre políticamente en la dirigencia política y gremial, dijo “que muchas veces la dirigencia política va atrás de lo que pasa en la sociedad”. Reconoció asimismo que Néstor y Cristina “han transformado la realidad de la política argentina” y minimizó los dichos del gobernador Gustavo Bordet sobre la muerte de los K y dijo que fue mal interpretado. La entrevista tuvo lugar en Radio Ciudadana y DIARIOJUNIO la replica textual.

Conferencia de prensa de Macri: donde hablo de diferentes temas, como está observando usted al gobierno?

Yo lo noto con un rumbo totalmente incierto, entre lo que dijo que iba a hacer y lo que realmente está haciendo, con una incongruencia total, a ver qué tema tocas, que hay que ver, se habló del régimen penal juvenil también, lo de las cuestiones de corrupción, se han llenado la boca hablando de la corrupción, de la herencia recibida de estos últimos años, que la corrupción es el mal que aqueja al país permanentemente lo cual es parte del problema pero no es todo el problema y cuando nosotros estamos viendo que desde el organismo a un año de estar asumido tenemos gente que esta denunciada en el gobierno por corrupción en el caso de Arribas y el sale a defenderlo, haber no es solamente lo de hoy si no también hay que ver lo que pasa con el futbol, las cuentas de Suiza cuando hablas del futbol para todos por lo menos yo lo que quiero como ciudadano, como un hombre que represento al pueblo, como un hombre de provincia, del interior del país lo que quiero es ver futbol y que el futbol sea gratis, que lo podamos ver a ese entretenimiento, no puede ser un negocio permanentemente para unos pocos. Lo que estamos viendo es que tienen que pagar favores desde la parte mediática, grupos concentrados y manejados teóricamente al negocio del futbol y lo tienen que devolver por toda la campaña que le vienen haciendo hace año y medio o dos años o tres años para instalarlo como candidato a presidente.

Es muy evidente ya y creo que la sociedad se está empezando a dar cuenta de las dificultades que tenemos informarnos

Porque si la sociedad se está empezando a dar cuenta, porque la dirigencia política y la dirigencia sindical parecen no tomar nota de esta situación?

Es que muchas veces la dirigencia política va atrás de lo que pasa en la sociedad, si nosotros recordamos lo que paso en el 2001, fue el pueblo el que salió a la calle no fue la dirigencia política fue el pueblo pidiendo de que se vayan todos y ahí no había divisiones de partidos políticos era el pueblo el que salió a decir BASTA a un gobierno neoliberal y bueno acá también puede estar pasando lo mismo no, salvando las diferencias y yo no quiero que suceda, lo que estoy diciendo es que a veces los pueblos van para un lado y las dirigencias políticas no alcanza a encontrar el rumbo o a interpretar cuales son las demandas de la sociedad. Yo creo que las elecciones del 2015 ha dejado esto, ha dejado un peronismo herido, un peronismo que no encuentra rumbo, ha dejado una sociedad que junto a los medios de comunicación que compro o tomo el discurso de Macri y de los medios concentrados como el discurso que iba y después naturalmente eso lleva un proceso de darse cuenta, masticarlo y darse cuenta de que uno se equivocó y que realmente no están haciendo las cosas que prometieron que iban hacer.

En cuanto a las encuestas que hay en la actualidad y hay una que llama la atención la ex presidenta tiene una intención de votos altísima, porque cree que esto no se traduce en el resto de la dirigencia política a nivel nacional?

Tanto Cristina Fernández de Kirchner como con Néstor en los últimos 12 años del país y no lo podemos negar y hay que ser objetivos y despojar un poco de las pasiones pero que han transformado la realidad de la política argentina que ellos reciben en el 2003 y residen en el 2015, con indicadores totalmente diferentes, donde se hablaba desde otro lugar, de un lugar donde el pueblo estaba incluido y donde trataban de cerrar los números con la gente adentro y no haciendo negocio permanentemente ósea todo avance se han ganado un cariño en la sociedad que no va hacer fácil que lo destierren como lo quieren hacer y por mas hechos de corrupción que quieran indigar por mas herencia pesada permanentemente hablando, el reconocimiento a cristina Fernández de Kirchner y el proyecto político está vivo, está latente, no solo lo vemos en la provincia de Buenos Aires yo creo que de cualquier provincia de la República Argentina se lo ve.

Bordet dijo que el Kirchnerismo ya fue, se murió

Yo lo escuche a Gustavo y yo creo que lo que él quiso decir es una cuestión simple, nosotros arrancamos el 10 de diciembre del 2015 con otro gobierno y Cristina no está en el poder y yo creo que a eso se refería, no sé si dijo que estaba muerto y todas esas cuestiones que después naturalmente con una frase se dicen todas las cuestiones, yo lo tengo a Gustavo como un gran compañero, un compañero peronista y que fue intendente de la ciudad de Concordia durante 8 años, que levanto las banderas del peronismo, que levanto las banderas de Cristina y que hicimos campaña con eso, pero naturalmente la realidad es otra, cuando a él le toca asumir Cristina ya no estaba y bueno en el juego de él es natural que uno piense eso, pero yo no creo que el piense que el Kirchnerismo murió, pero si se pasó de una etapa a otra. Yo creo que lo más importante es que Cristina Fernández de Kirchner tiene una consideración popular, como una líder y que eso va hacer muy difícil de desterrar uno lo ve en la provincia de Buenos Aires pero si uno hace una encuesta en otras provincias sucede más o menos lo mismo y las madres de las batallas será naturalmente la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las elecciones que se vienen ya sea las legislativas este año o las generales dentro de tres años, como se piensa en alguna alternativa al oficialismo actual pero sin caer en las consignas vacías. Y en cuanto a las vacaciones de Vidal

Esto es permanentemente de lo que uno trata de rescatar en las cuestiones mediáticas, yo no estoy atacando a que no tenga derecho a estar de vacaciones, tiene todo el derecho del mundo para eso hay todo un equipo, ahora no es la misma vara con las que no trataban a nosotros con la que la están tratando a ella y es una de las cosas que se pueden diferenciar y naturalmente lo que tienen que empezar a ver es como encaramos el futuro que es ese el gran desafío de toda la dirigencia política, de un peronismo que no tiene que dejar de saber cuáles son sus banderas en la soberanía política ni de la independencia económica y la justicia social y ver cómo avanza con eso y tratando de sumar todos los actores posibles que quieran un país más justo y si vamos por ese lado hay que dejar de lado las cuestiones individuales, las cuestiones personales, los egos de la política de que todo dirigente político lo tienen y lo cual está bien que lo tenga, pero me parece que este es un proceso que la patria no está demandando y el pueblo argentino a la dirigencia política a una unión para poder llegar al año 2017 con una oferta electoral sin caer en la demagogia.

Nosotros en el 2016 no mentimos en nada y eso tal vez nos costó la elección, hubiera sido muy lindo decir pobreza cero, que lindo que es decir yo no voy a subir la luz y después la suben; que lindo es poder decir las cosas que dijo cuándo dijo se ha convertido en un panelista el de 6, 7,8 en el debate, que no voy a devaluar, entonces todas esas cuestiones hay que realizar un profundo debate. El otro día en el congreso cuando se debatió la ley de reforma política nosotros planteamos que si vamos hacer un debate presidencial obligatorio, que ese debate después tenga que ver con las medidas que se toma

La dirigencia política no se debería anticipar en cuanto a lo que está sucediendo en el país en referencia al cierre de fábricas, al despido masivo

Está sucediendo, Clarín acaba de cerrar una planta con 400 empleados afuera y donde hubo represión y nadie dice nada, estamos viendo lo que sucede en Concepción del Uruguay, el arándano, las economías regionales está mal, las industrias están mal en este país y todas las medidas que se han tomado hicieron mal, entonces muchos de los dirigentes estamos alertando, yo con esto de la publicidad aprovecho también a decir que no podemos mostrar un indicador y empecemos a discutir una cuestión que a todas luces es injusta y que si la sociedad nos debatimos si los menores o no tienen que estar preso cuando en cuestiones país en realidad tenemos que discutir son otros temas, como que ha bajado el empleo, que hemos perdido derechos y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a discutir. Yo creo que el pueblo nos va a ordenar.

De qué lado se siente?

No, yo creo que esta diferenciación es muy brusca, muy dura yo me siento orgulloso de los últimos 12 años de la Argentina, me siento orgulloso de las transformaciones que se hicieron en Entre Ríos de la mano de Urribarri, y me siento orgulloso del Gobernador Bordet que tenemos que estar peleando como gato las cuestiones con el gobierno Nacional, aunque alguno no le guste y podemos tener muchísimas discusiones en como encaramos algunos otros temas, pero es un gobernador que tomo la manija y encarar un gobierno diferente que dijo yo vengo del peronismo, yo necesito que la provincia de Entre Ríos crezca, no quiero echar a nadie, no quiero que haya descomposición social en Entre Ríos, entonces ante eso tenemos un gobierno perverso a nivel nacional que lleva las cuestiones a otro punto, entonces yo me considero desde ese lado, yo no voy a renegar absolutamente nada de los últimos 12 años del Kirchnerismo y por supuesto hay gente que desde el mismo peronismo algunas cuestiones molesta. (Diario Junio)