FEDERAL: La Senadora Miranda dijo estar “muy conforme” con el desempeño de los funcionarios que puso al frente de las diferentes reparticiones

“Estoy muy conforme, me he sentido acompañada por ellos” declaró Nancy Miranda; y aclaró que ya se hicieron todos los cambios de funcionarios que se necesitaron hacer. La legisladora del PJ habló también de su relación con el Presidente Municipal Gerardo Chapino, y brindó detalles sobre las posibles obras a ejecutar en el Departamento, y que fueron incluidas dentro del Presupuesto provincial para 2017. ESCUCHE FRAGMENTOS DE LAS DECLARACIONES DE LA SENADORA.

Audio Miranda (primera parte)

Audio Miranda (segunda parte)

Audio Miranda (tercera parte)

Este sábado la Senadora Departamental, Nancy Miranda, visitó los estudios de Radio Integración de Federal para responder a las consultas del conductor del programa “Radio Sábado”; explayándose en extenso sobre diferentes puntos inherentes a su gestión como legisladora, y una de las referentes políticas locales.

En un tramo de la nota Miranda opinó sobre la gestión de los diferentes funcionarios nombrados con su aval durante este año. “Estoy muy conforme, me he sentido acompañada por ellos”, declaró; agregando que ya se hicieron todos los cambios de funcionarios que se necesitaron hacer.

En cuanto al reciente nombramiento del Abogado Sergio Duarte como Director del Hospital Urquiza, aclaró que no tiene el objetivo de enfrentar a la corporación médica, a la que se ha cuestionado por años de haber tenido una fuerte influencia sobre la conducción hospitalaria. “La idea ha sido sumar algo diferente, con otra visión”, explicó; al tiempo que anunció que Duarte se desempeñará como Director Administrativo, mientras que se está resolviendo quien será el, o la profesional que cumplirá las funciones de Director Médico, “y que le va a acercar a Sergio (Duarte) las inquietudes de los profesionales, y lo va a guiar en la parte de la que él no tiene conocimiento, porque es lógico que un Abogado no va a tener conocimiento en lo que tiene que ver con la medicina”.

Ampliando respecto al resultado de las designaciones realizadas este año, la legisladora por el Departamento Federal destacó el desempeño del Director del Hospital Crispín Velázquez de Sauce de Luna, el Médico Pedro Salguero, “quien está haciendo mucho con el acompañamiento de la gente, de los empleados, y algunos recursos del estado; pero la mayoría fue con recursos de la misma población”.

Nancy Miranda manifestó que a los funcionarios que ha elegido para desempeñar funciones en organismos del estado provincial en el Departamento “más que nada los he elegido por instinto, porque hay algo que yo veo en ellos y creo que no me he equivocado”.

Al respecto, apuntando a la designación de Oscar Javier Poos como Jefe de la Zonal de Vialidad, “me dijeron que estaba loca para ponerlo, y días pasados hubo un reconocimiento y me dijeron que es la Zonal que mejor funciona, habla de que no me equivoque”.

“También me cuestionaban la designación de Brunetti, al frente de la Delegación de Trabajo, y el tipo ha hecho muy buen trabajo este año”.

“Cuando designé a Leandro Ava en la Coordinación del Copnaf, me cuestionaron porque él venía de otra ideología, y a ninguno antes le pregunte que ideología tenían”, y defendió que el Abogado “le ha puesto compromiso, le ha puesto ganas, es un muchacho que tiene otra visión”.

Al referirse a la gestión de Mauricio Díaz como Director del Hospital Psiquiátrico de Federal, recordó lo que costó lograr su nombramiento, pero resaltó que los resultados han sido sumamente positivos. “Ahí hemos ejecutado las obras de cloacas que tanto se esperaban, pero además es un muchacho comprometido, que está permanentemente llamándome” preocupado por diferentes cuestiones de la institución.

En cuanto a la Zonal de Arquitectura, donde fue incorporado el M.M.O. Marcelo Pérez, remarcó que están todos trabajando en equipo; al igual que en la Coordinación de Comedores, donde “Delfina (Gallegos) ingresó con un bajo perfil, pero ha hecho un excelente trabajo con cada una de las escuelas”.

Más adelante se refirió a las funciones del Director Departamental de Escuelas, el Profesor Santiago Krenz, opinando que “ha tenido un excelente desempeño, con mucho compromiso con la gestión, y sin horarios para trabajar”, y expuso que se ha desempeñado también “con un muy buen dialogo con el gremio docente, y a la altura que estamos no hemos tenido conflictos con los docentes acá en Federal”.

Otro de los recientes nombramientos ha sido el de José Omar Martínez como Coordinador de Salud, sobre el que Nancy Miranda dijo “es un enfermero de trayectoria dentro del Hospital, que está jubilado, y que tiene mucho compromiso con diferentes instituciones, y creo que va a andar bien, aportando algo bueno a lo que es la parte de salud”.

En otro tramo de la nota radial el conductor del programa, Roberto Lezcano, le preguntó sobre la relación con el Presidente Municipal Gerardo Chapino, fundamentalmente en cuanto a las gestiones; a lo que respondió “tenemos buena onda, ya la teníamos antes a pesar de estar en líneas diferentes”.

“Nos comunicamos, pero él tiene su forma de trabajar y yo tengo la mía”, y continuó “antes se acostumbraba que todo tenía que pasar por el Senador, y la idea acá no es esa; el tiene la libertad y la facultad de poder gestionar, y no estar esperando que haya otro que haga las cosas. No puede estar atado a lo que pueda definir o no el legislador”, respondió Nancy Miranda.

Además dio detalles de las obras que fueron incorporadas dentro del Presupuesto 2017 del Estado Provincial, para ejecutar en el Departamento Federal. Se pueden oír detalles en el Audio Miranda (tercera parte) – (Federal al Día)