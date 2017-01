EL DIPUTADO PROVINCIAL REFUTÓ LOS DICHOS DEL SENADOR ANGEL GIANO: Rotman: “Los gobiernos Justicialistas son responsables de que en los hospitales no haya medicamentos”

El diputado provincial, Alberto Rotman (Frente Cambiemos), salió al cruce de conceptos vertidos desde el oficialismo en Entre Ríos en torno a la provisión de medicamentos en los hospitales y a los afiliados del PAMI. El legislador concordiense, considero que el gobierno provincial “mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga que tiene en su propio ojo”, al refutar los conceptos vertidos recientemente por el presidente del bloque Justicialista en la cámara de Senadores, Angel Giano, cuando expresó que al gobierno Nacional no le importa la salud del pueblo Argentino.

“Coincido plenamente con el Senador cuando habla del medicamento como un bien. Sin duda que quienes reconocemos a la salud como un derecho, el medicamento deja de ser una mercancía, para constituirse en un bien social y, en consecuencia, su accesibilidad por todos los habitantes de nuestra provincia debe estar garantizado por el Estado.

Sobre la denuncia del Senador Giano en la que sostuvo que debido a que la Nación no envió las partidas correspondientes para medicamentos, la Provincia debió salir a licitarlos de urgencia”, el diputado Rotman, dijo: “Es necesario aclarar que la Nación aporta a través del Programa Remediar, que en el año 2002 comenzó con 48 mono drogas, hoy envía casi 100 medicamentos para todos los Centros de Atención Primaria de la Provincia cubriendo la mayoría de las patologías de los pacientes que concurren a estos. En la casi totalidad de ellos los únicos medicamentos que reciben mensualmente es del programa Remediar”, puntualizó.

RESPONSABILIDAD. Enseguida, Rotman expresó: “En entre Ríos, nuestra provincia, la totalidad de los centros asistenciales son manejados funcional y administrativamente por el Ministerio de Salud Pública Provincial que data desde que el Presidente Menem con el pretextó de la descentralización, transfirió todos los hospitales y Centros de Salud, además la totalidad de las escuelas a las Provincias sin adjudicarle ningún presupuesto. Y si no me equivoco el Dr. (Carlos) Menem no era de Cambiemos. Aclarado esto, quiero decir, que la responsabilidad de que en los Hospitales haya medicamentos en cantidad y calidad suficiente, es responsabilidad exclusiva del gobierno de Entre Ríos”, sostuvo.

Luego manifestó coincidir con el Senador Ángel Giano, “a quién respeto y aprecio, cuando dice que tener acceso a los medicamentos cuando se los necesita es la muestra cabal de las diferencias y las inequidades que el uso de los medicamentos puede generar entre los diferentes sectores de la población, en donde unos pueden acceder porque tienen dinero y otros quedan excluidos del acceso a uno de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud”

Consultado sobre la disminución de los medicamentos a los afiliados de PAMI, según se hizo hincapié en el Senado, el diputado Rotman, enfatizó: “Con respecto de esto último me veo en la obligación de recordar que quienes son responsables de que en los hospitales de nuestra provincia, hoy no haya medicamentos en cantidad y calidad suficientes son los gobiernos Justicialistas que manejaron nuestra provincia desde 2003 a la fecha, cuando, inexplicablemente desactivaron la Planta de medicamentos genéricos de Federal, que estaba casi terminada. Si no fuera así, hoy Entre Ríos tendría una de las mejores fábrica de medicamentos genéricos del país, programada para elaborar medicamentos de altísima calidad, y los Hospitales y Centros de Salud no tendrían faltante de estos, como es habitual, y no escucharíamos el lamento de los pacientes, que necesitan de este vital elemento y el hospital no se los provee por no tenerlos”.

En referencia a los medicamentos que PAMI provee a sus afiliados, es necesario dejar aclarado que estos cuentan con descuentos en las farmacias adheridas que van del 50 % al 70%, (es la Obra Social con mayor descuento del país). Si bien se sacaron del vademécum algo más de 100 productos no imprescindibles, que si el médico de cabecera lo considera necesario, con un informe que lo justifique, este será reconocido por la Obra Social.

Recordemos que en nuestro país tenemos un más que abultado vademécum (listado de medicamentos permitidos por la ANMAT) de más de mil productos, cuando con solo 200 desarrollado del mundo. En este caso PAMI sacó solo 100 de ellos”, precisó.

En cuanto a los subsidios para adquirir cinco medicamentos en forma gratuita, que últimamente el PAMI retiro a los asociados con buen ingreso económico, Rotman, evaluó: “Últimamente PAMI retiró, con buen criterio, los subsidios a jubilados que además de estar cubiertos por esa Obra Social tienen una Pre Paga. Este subsidio se otorgaba a los pacientes carenciados, quienes podían acceder a 5 medicamentos de uso permanente e imprescindibles (de uso crónico) en forma gratuita. Esta medida se deberá completar con una ficha socio económica realizada por una Asistente Social, debido a que algunos jubilados que cobran la jubilación mínima son auxiliados por sus hijos con una pre paga, pero, en la práctica, siguen siendo carenciados y le sigue correspondiendo ese subsidio.

Finalmente, consideró: “Entiendo lo que es ser oposición, nosotros venimos de 12 años de sufrir esa situación, pero en salud cuando se dan cifras y datos hay que ser responsables. Por eso espero que los amigos del FpV que hoy les toca ser oposición en la Nación, apoyen el proyecto de ley que vamos a presentar en la Cámara de Diputados, retomando el proyecto de la Fábrica de Medicamentos Genéricos de Federal, que fue injustamente desactivado, de ese modo evitaríamos esta polémica que no nos hace bien. Mientras tanto nuestros pacientes hospitalarios siguen sufriendo la falta de ese bien social e imprescindible para su salud, como es, el medicamento”, concluyó.(Diario Junio)